Cividale del Friuli, prende il sole in topless? Scatta la multa, scoppia il caso

Prende il sole in topless e riceve una multa da 100 euro: è successo sul greto del Natisone a Cividale del Friuli, provincia di Udine, a una donna brasiliana di 55 anni, da tempo residente in zona. Il fatto risale a giugno 2021. Il Messaggero spiega che a far scattare la segnalazione alle autorità sarebbe stato uno sguardo dall’alto. Qualcuno, in particolare, si sarebbe accorto della donna senza reggiseno sporgendosi dal Ponte del Diavolo, terrazza panoramica molto frequentata da turisti e residenti. Sul posto, dunque, sono subito arrivati i vigili urbani, che hanno contestato la violazione del regolamento di polizia urbana della Comunità del Friuli Orientale.

Secondo la polizia municipale, come si legge su Repubblica, la donna avrebbe tenuto "un comportamento offensivo della pubblica decenza". Il motivo? Il seno scoperto risultava visibile dalla strada panoramica sopra il fiume. Non è d'accordo il legale della donna, secondo cui "la contestazione appare travisata nella ricostruzione del fatto", visto che il comportamento della sua assistita sarebbe stato "inoffensivo e ricompreso nell’ambito dell’esercizio della libertà personale". Di qui la richiesta di annullare la sanzione.