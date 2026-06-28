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Meteo, caldo estremo a giugno? Cosa ci aspetta a luglio e agosto

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domenica 28 giugno 2026
Meteo, caldo estremo a giugno? Cosa ci aspetta a luglio e agosto

1' di lettura

Dopo la potente ondata di calore che ha travolto l'Italia e tutta l'Europa nel mese di giugno, cosa aspettarsi da luglio e agosto? Ad oggi, non è possibile sapere la data precisa della nuova ondata. Tuttavia, non si può escludere il ritorno di fasi molto calde. Il segnale, soprattutto per il nostro Paese per il Sud dell'Europa, è di temperature più alte della norma e di una possibile persistenza di regimi anticiclonici, soprattutto nella parte centrale e finale dell’estate.

Per quanto riguarda l’Italia, le temperature potrebbero essere ancora sopra la media nelle prossime settimane di luglio, anche se con brevi fasi meno calde o più instabili. Secondo le proiezioni stagionali elaborate su più modelli, l'aumento del rischio termico non è scongiurato né a luglio né soprattutto ad agosto. 

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In generale, comunque, le ondate di calore più dure non dipendono solo dall’arrivo di aria bollente, ma anche dalla sua permanenza. Quando un’area di alta pressione si installa sopra una regione, l’aria tende a scendere, le nuvole si riducono, la ventilazione cala e il suolo si scalda giorno dopo giorno. Se il blocco atmosferico persiste, il caldo non ha vie d’uscita. Un fenomeno spesso descritto con l'espressione “cupole di calore” o blocchi anticiclonici. 

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