Meteo, caldo estremo a giugno? Cosa ci aspetta a luglio e agosto

Dopo la potente ondata di calore che ha travolto l'Italia e tutta l'Europa nel mese di giugno, cosa aspettarsi da luglio e agosto? Ad oggi, non è possibile sapere la data precisa della nuova ondata. Tuttavia, non si può escludere il ritorno di fasi molto calde. Il segnale, soprattutto per il nostro Paese per il Sud dell'Europa, è di temperature più alte della norma e di una possibile persistenza di regimi anticiclonici, soprattutto nella parte centrale e finale dell’estate.

Per quanto riguarda l’Italia, le temperature potrebbero essere ancora sopra la media nelle prossime settimane di luglio, anche se con brevi fasi meno calde o più instabili. Secondo le proiezioni stagionali elaborate su più modelli, l'aumento del rischio termico non è scongiurato né a luglio né soprattutto ad agosto.