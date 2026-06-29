Messina, uccide con una moto la 15enne Giulia Scimone: arrestato un 20enne

Tragedia nella tarda serata di ieri, domenica 28 giugno, a Torre Faro, dove Giulia Scimone - una ragazza di 15 anni - ha perso la vita dopo essere stata investita da una moto in via Circuito. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23 nei pressi del locale Peloro Games e dell'ufficio postale. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale, ma è deceduta durante il tragitto a causa delle gravi ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente sotto il coordinamento della sezione Infortunistica. Le indagini sono in corso.

In seguito è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il ventenne alla guida della moto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata impennando il mezzo. Disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici, i cui esiti sono ancora attesi. Proseguono le indagini della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. All'arrivo sul posto del padre e della madre, la disperazione ha travolto tutti i presenti. La nonna di Giulia abita nel palazzo di fronte al punto esatto in cui si è consumata la tragedia.