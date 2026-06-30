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Roccella, marito scomparso nel lago: "Già a pelo dell'acqua", ore drammatiche per i soccorritori

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martedì 30 giugno 2026
Roccella, marito scomparso nel lago: "Già a pelo dell'acqua", ore drammatiche per i soccorritori

2' di lettura

Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso nella giornata di sabato 27 giugno dopo essersi tuffato nel lago di Vico, provincia di Viterbo, e non essere più riemerso. A quanto si apprende, sono coinvolti anche sommozzatori dei vigili del fuoco da Cagliari. Inoltre, per le ricerche, si starebbe facendo ricorso a strumentazioni avanzate come il mezzo subacqueo Rov, il sonar Didson, nonché droni sia per le ricognizioni dall'alto sia per le ricerche subacquee.

I vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie di Cavallari, preoccupata per non aver visto più il marito, e subito si sono messi a perlustrare lo specchio lacustre con i sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d'acqua del comando provinciale di Viterbo, purtroppo senza esito. Come spiegato dal vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, le ricerche sono complicate perché la visibilità è "molto bassa già a pelo dell’acqua", e diminuisce sempre più quando si va in profondità. Il fondale del lago di Vico, infatti, è molto fangoso e pieno di sedimenti che rendono l’acqua torbida. A tutto ciò si aggiungono le basse temperature dell’acqua, che rendono difficili le immersioni dei sommozzatori.

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Nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 giugno, le ricerche sono state rallentate e poi temporaneamente fermate da un nubifragio sul lago di Vico. Le condizioni meteo sono peggiorate velocemente. E sull’area del lago si è abbattuto un violento temporale, con pioggia forte e raffiche di vento. Da lì la decisione di fermare le operazioni fino al ritorno di condizioni compatibili con la sicurezza del personale impegnato. Oggi, visto il miglioramento delle condizioni meteo, le operazioni di ricerca sono già riprese. 

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