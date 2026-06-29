Eugenia Roccella, il marito disperso: il precedente inquietante (lungo 42 giorni) al lago di Vico

"Il lago di Vico ogni anno si fa un amico". Così si dice tra gli abitanti della zona, la provincia di Viterbo, che ben conoscono la pericolosità dello specchio d'acqua. L'ultima triste storia è quella di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si sarebbe tuffato dalla barca dove si trovava insieme alla moglie senza più riemergere. In quindici anni, sei i morti. Tra questi "il figlio dello zio Mimì", come lo chiama un volontario della Protezione civile di Ronciglione. Proprio lui sulle colonne di Repubblica racconta che il corpo dell'uomo venne ritrovato "42 giorni dopo, incastrato tra gli arbusti dall'altro lato del lago, era uscito con il pedalò insieme alla moglie e al bimbo piccolo, si era buttato e non è più risalito. In un lago come questo, con l'acqua così fredda, non ci si getta e ritrovare i corpi è quasi impossibile a meno che non tornino a galla da soli".

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"Quel ragazzo fu il primo a nostra memoria e me lo ricordo pure io - racconta Serafino Fabrizi, amante della pesca che del lago conosce ogni angolo - al padre non glielo fecero neanche vedere quando lo trovarono per caso. Qui ci sono pesci anche lunghi due metri, i luccio perga, guardi che bocca che hanno". Tra le sei vittime ci fu anche Alfredo Martinangeli. Il 72enne uscì con il suo catamarano ritrovato vuoto, a bordo solo documenti ed effetti personali. Alfredo lo recuperarono otto mesi dopo, il corpo riaffiorato tra Parco Airone e Fiorò, la stessa zona dove oggi si concentrano le ricerche di Cavallari.

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