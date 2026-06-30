Padova, cacciato dal concerto di Mannarino perché di destra

Spuntano patentini antifascisti in ogni dove. Dopo quello per partecipare alla fiera dei libri, c'è anche quello per assistere ai concerti. Graziano, 40enne bergamasco e professionista dell'intrattenimento notturno, ha spiegato al Tempo di essere stato invitato a lasciare il concerto di Mannarino, andato in scena lo scorso giovedì a Padova. Il motivo? A causa di alcuni tatuaggi riconducibili all'area di centrodestra.

Stando al racconto del 40enne, lui e la compagna avrebbero iniziato a sentirsi osservati fin dai primi istanti del concerto di Mannarino. "Ho qualche tatuaggio che denota un orientamento dichiaratamente a destra e in effetti mi rendo conto che io e la mia compagna siamo oggetto di vari sguardi", ha riferito. Poi un uomo si sarebbe avvicinato sostenendo che lì "sono tutti di sinistra". Perciò quei simboli non sarebbero stati accettati dai presenti. Nessuno avrebbe potuto "garantire per la loro sicurezza", ha poi aggiunto.