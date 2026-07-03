Padova, litigano e poi lo accoltella: 50enne senegalese finisce in manette

Scene di ordinaria follia. Un 50enne è stato arrestato stamattina, venerdì 3 luglio, alle 6 in via Dalmazia, nel quartiere Arcella di Padova, per tentato omicidio dopo aver accoltellato un uomo di 36 anni al collo, all'addome e alla schiena. La vittima, un tunisino irregolare, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale civile e sottoposta a intervento chirurgico. Le volanti della Questura, allertate dalle segnalazioni dei cittadini, sono giunte sul posto in meno di un minuto trovando la vittima a terra e l'aggressore, di nazionalità senegalese, ancora con il coltello in mano. I poliziotti lo hanno fermato intimandogli con il taser di lasciare cadere l'arma.

L'uomo di 50 anni è risultato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da un mese e ha precedenti per rapina, spaccio, detenzione di armi, lesioni, minacce e resistenza. Era già stato arrestato per stupefacenti nell'ottobre 2024. Il movente è probabilmente riconducibile a questioni intercorse tra i due nei giorni precedenti, legate ad attività illecite. L'aggressione si è verificata nello stesso quartiere in cui mercoledì sera un 22enne aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco da un'auto in corsa. "Non esistono zone franche, a dimostrazione di come il controllo del territorio sia dello Stato e non di quanti ritengano di poter avere un agire improntato all'illegalità e alla violenza", afferma il questore Marco Odorisio.