Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Fentanyl, le 80 fiale sparite dalla cassaforte dell'israelitico: riunione d'emergenza a Palazzo Chigi

venerdì 3 luglio 2026
Fentanyl, le 80 fiale sparite dalla cassaforte dell'israelitico: riunione d'emergenza a Palazzo Chigi

2' di lettura

Un mistero che ha procurato "un forte allarme" a Palazzo Chigi: ottanta fiale di Fentanyl sono sparite dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale Israelitico di Roma. Nel primo pomeriggio di venerdì 3 luglio, secondo quanto riferisce l'Adnkronos, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, il Direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, il Direttore generale della Direzione Salute della Regione Lazio e i dirigenti del Dipartimento per le politiche contro le dipendenze della Presidenza del Consiglio.

La preoccupazione è legata al possibile utilizzo del Fentanyl per confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Per questo - si legge - da Palazzo Chigi filtra "forte allarme" per "il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l'accesso e la custodia di esse". Nel frattempo sono stati attivati i carabinieri del NAS per gli accertamenti del caso, mentre il ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti. Nei prossimi giorni - si fa sapere - sarà riconvocato a Palazzo Chigi il tavolo di monitoraggio sull'attuazione del Piano anti-fentanyl, con l'obiettivo di far applicare da tutti i soggetti interessati le cautele e i controlli necessari.

Intanto la procura di Roma ha aperto una inchiesta per il furto di 80 fiale di un farmaco iniettabile e base di Fentanyl, utilizzato in anestesia, dall'ospedale Israelitico di Roma, avvenuto lo scorso 24 giugno. Le ipotesi di reato sono furto e detenzione a fini di spaccio. Il Fentanyl è un oppioide sintetico da 50 a 100 volte più potente dell'eroina. Nato per la terapia del dolore grave (es. oncologico), è diventato una gravissima minaccia per la salute pubblica a causa del suo uso illecito. 

tag
fentanyl
alfredo mantovano
roma

Furbetto Roma, si fingeva cieco e derubava i viaggiatori alla stazione Termini: fermato

Due feriti Roma, vergogna-maranza al Colosseo: sparano razzi, botte ai vigili, sfasciano auto

Intera famiglia massacrata Triplice omicidio a Roma, Casalotti si stringe in una fiaccolata silenziosa

ti potrebbero interessare

Monte Bianco, clima impazzito: cosa "spunta" in vetta a inizio luglio

Monte Bianco, clima impazzito: cosa "spunta" in vetta a inizio luglio

Lido di Camaiore, 80enne massacra la moglie ricoverata in ospedale. Poi il gesto estremo

Lido di Camaiore, 80enne massacra la moglie ricoverata in ospedale. Poi il gesto estremo

Meteo, tregua già finita: weekend oltre i 35°, ecco dove

Meteo, tregua già finita: weekend oltre i 35°, ecco dove

Garlasco, la tazzina di caffè presa dal bar: così i legali di Stasi hanno fregato Sempio

Garlasco, la tazzina di caffè presa dal bar: così i legali di Stasi hanno fregato Sempio