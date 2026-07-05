Fentanyl, il furto a Roma "in due tempi": caccia alla talpa in ospedale

Al momento il fascicolo aperto dalla Procura di Roma sulla scomparsa di ottanta fiale di fentanyl dalla cassaforte dell’ospedale Israelitico di Roma è a carico di ignoti, ma presto potrebbe arrivare una svolta. Chi indaga per «furto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio» procederà ad ascoltare di nuovo una decina di persone, tra dipendenti che avevano accesso alla chiave dell’armadio frigorifero contenente il potente anestetico, oltre all’addetto alla guardiania notturna incaricato della custodia delle chiavi durante gli orari di chiusura, e gli operatori che tra il 22 e il 24 giugno sono entrati nella farmacia dell’ospedale per effettuare pulizie o altri interventi.

Gli investigatori ritengono infatti che chi ha agito conoscesse bene la struttura e sapesse dove trovare il farmaco, considerato che sono state sottratte esclusivamente le fiale di fentanyl. Il sospetto più forte è quello di una “talpa”, qualcuno che potrebbe aver agito su commissione per alimentare il mercato nero della droga.