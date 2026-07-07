Milano, i giudici disarmano la polizia: "Non si arresta con la forza"

Ci sono sentenze che finiscono per ribaltare completamente la prospettiva. È la settimana in cui, da Milano a Torino, si fa i conti con una magistratura che non si limita ad assolvere degli imputati, ma finisce per mettere sotto accusa l’operato delle forze dell’ordine. È il caso della decisione del Tribunale di Milano sugli scontri avvenuti nell’ottobre 2025 davanti al Gibus Cafè di viale Tunisia. I sei imputati, accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale durante il tumultuoso arresto del gestore del locale, sono stati assolti. E nelle motivazioni i giudici non si limitano a ritenere insufficienti le prove raccolte dalla Procura, ma rivolgono pesanti considerazioni ai quattro agenti intervenuti quella notte. Scrivono che i poliziotti agirono in modo «certamente rapido ed efficiente, ma anche palesemente violento», attribuiscono le loro ricostruzioni a una «sensazione di allarme e accerchiamento» che avrebbe impedito di distinguere i comportamenti dei singoli presenti e arrivano perfino a ipotizzare che le lesioni riportate dagli stessi operatori possano essere riconducibili al loro stesso «modo di operare». Tre referti, però, non affermano questo.

Un ribaltamento della prospettiva che emerge in modo più evidente nel passaggio dedicato dai giudici a descrivere proprio le azioni degli imputati. Il collegio Ilaria Simi, Francesca Ghezzi e Amelia Managò, sottolinea infatti che nessuno «dei ragazzi che contestavano l’operato» delle forze dell’ordine aveva «armi o strumenti atti all’offesa» e questo basterebbe a ritenere che i loro gesti fossero «più di protesta e di intralcio che non di attacco coordinato». Al contrario, definiscono «rapide, decise ed anche violente» le modalità con cui furono eseguiti gli arresti, parlando di «brusco atterramento», del trattenimento a terra e dell’applicazione delle manette. Un paradosso perché, nelle stesse 26 pagine di motivazioni, la ricostruzione dei fatti racconta una scena ben diversa. Si legge infatti che, pochi istanti dopo l’arresto del gestore, mentre l’uomo viene trascinato verso l’auto di servizio, uno degli imputati si lancia tra i poliziotti. Un altro trattiene un agente cingendolo al petto e ne spinge un altro fino a farlo cadere.