Lamin Saidilly, la foto del guerriero islamico: cosa spunta dal profilo del gambiano accoltellatore

Proseguono gli accertamenti degli investigatori su Lamin Saidilly, il 22enne nato in Italia da genitori gambiani arrestato dopo aver accoltellato con oltre venti fendenti un uomo di 55 anni a Milano sabato mattina in via Capecelatro, in zona San Siro. Tra gli elementi finiti all’attenzione degli inquirenti c’è anche la foto profilo WhatsApp utilizzata dal giovane. Come riportato dal Corriere della Sera, l’immagine raffigurerebbe un guerriero islamico in preghiera con accanto un fucile d’assalto. Un elemento che viene analizzato nell’ambito delle indagini ma che, allo stato attuale, non sarebbe sufficiente a sostenere l’ipotesi di un percorso di radicalizzazione.

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Sempre secondo quanto riferito dal Corsera, la fotografia mostrerebbe un uomo con una kefiah sul capo, inginocchiato su un tappeto adagiato sulla sabbia, con il mare sullo sfondo e un’arma da guerra al suo fianco. Gli investigatori, tuttavia, mantengono un approccio prudente e, al momento, non sarebbero emersi ulteriori elementi concreti che colleghino il giovane a contesti di estremismo religioso.

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Le verifiche si stanno concentrando anche sull’abitazione di Conegliano, dove Saidilly viveva con il padre. Come riportato dal Corriere della Sera, durante la perquisizione la Digos avrebbe sequestrato alcuni fogli A4 contenenti appunti nei quali l’estensore avrebbe annotato la volontà di compiere atti violenti utilizzando coltelli o lame. Anche questo materiale è ora al vaglio degli investigatori per comprenderne il significato e l’eventuale collegamento con l’aggressione avvenuta sabato scorso a Milano.

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