Garlasco, l'ultima mossa della Procura: "Lunghezza del piede e scarpa". Sempio all'angolo?

Altro colpo di scena su Garlasco? La Procura di Pavia prepara una nuova consulenza per valutare la larghezza del piede di Andrea Sempio. Ad annunciare la possibile novità è Quarto Grado, dove il giornalista Giammarco Menga ha spiegato che è stato chiesto alla professoressa Cristina Cattaneo di fare ulteriori approfondimenti proprio sulla larghezza del piede dell’indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo scorso 24 ottobre Cattaneo aveva eseguito delle misurazioni su tutto il corpo di Sempio, che all’epoca del delitto di Garlasco aveva 19 anni.

Nella consulenza della difesa di Sempio firmata da Armando Palmegiani e Giacomo De Angelis e che "risponde" a quella dell'antropologa forense Cristina Cattaneo si sostiene che la larghezza del piede dell’indagato è fisicamente impossibile da contenere in una scarpa con "piante dei piedi di larghezza significativamente inferiore, pari a un massimo di 9,2 centimetri".