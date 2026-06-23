Insulta e minaccia i carabinieri: il video-choc

Un uomo ha ripreso due carabinieri mentre li ricopriva di insulti e di minacce. Una scena vergognosa che in poco tempo ha fatto il giro di web, fino ad arrivare al presidente del Senato Ignazio La Russa, che a sua volta ha postato il filmato sui social elogiando i militari che, nonostante lo sfregio, hanno saputo mantenere la calma e non hanno reagito.
Nel video, che dura meno di trenta secondi, si vede l'uomo che punta il dito contro i carabinieri, fino quasi a schiaffeggiarli, e si sentono numerosi insulti: "Mi è entrato in casa, uno e due m**de. Zitto co**one, zitto che ti spacco di botte, zitto. Ti rompo la faccia compà, non sono gli altri, ti spacco di botte scemo. Tu stai zitto, tu fai silenzio che sei un finocchio. Tu ti prendi le botte compà, sappilo". E ancora: "Zitti co**oni tutti e due zitti, scemi".
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Nel condividere il filmato, La Russa ha commentato: "Le Forze dell’ordine che operano spesso in contesti molto difficili lo fanno rispettando regole molto rigorose: nemmeno gravi insulti, minacce e provocazioni nei loro confronti, per quanto inaccettabili, le autorizzano all’uso della forza. Alle ragazze e ai ragazzi in divisa giunga il mio sostegno e la mia gratitudine per il servizio che svolgono quotidianamente a tutela della sicurezza e della legalità".
Al momento non si conoscono né l'identità dell'uomo né il luogo in cui si è registrato l'episodio.