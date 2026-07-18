Oristano, ubriaco al posto di blocco: lancia benzina sull'agente e prova a dargli fuoco, arrestato

Ferma un uomo ubriaco a un posto di blocco e rischia di essere dato alle fiamme: è successo a un poliziotto a Cabras, in provincia di Oristano. Quando è stato fermato, l'automobilista era senza patente e non riusciva a tenere dritto il volante dell'auto. La tragedia si è sfiorata non appena gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest. A quel punto, infatti, l'uomo ha preso una tanica di benzina dal sedile accanto e l'ha lanciata contro l'agente, prima di fare lo stesso contro l'auto di servizio delle forze dell'ordine

Dopo che gli agenti gli hanno chiesto di accostare il mezzo, l'uomo non è stato in grado di mostrare la sua patente. E manifestava "sintomi ricollegabili allo stato di ebbrezza alcolica". Durante il controllo, inoltre, dopo aver insistito con gli agenti affinché non gli facessero alcuna sanzione, avrebbe preso una tanica di liquido infiammabile dall'interno del veicolo, lanciando una parte del contenuto su un agente e sul veicolo di servizio.