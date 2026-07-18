Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Cremona, si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore: morto anche il bimbo

di
Libero logo
sabato 18 luglio 2026
Cremona, si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore: morto anche il bimbo

1' di lettura

Si tuffa nell'Adda per salvare il nipote e muore. Il corpo dell'uomo, che risultava disperso nei pressi di Truccazzano, località Golfo Rivolta, è stato recuperato da sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano. Ed è ora a disposizione dall'autorità giudiziaria. La vittima era in compagnia del fratello e del nipotino di quattro anni, quando il bambino si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà, probabilmente a causa della corrente del fiume. Nel tentativo di soccorrerlo avrebbe avuto la peggio lo zio, forse per un malore. Stando a quanto si apprende, la vittima, il fratello e il nipote sono tutti di origine indiana. 

Purtroppo poi non ce l'ha fatta nemmeno il piccolo, che era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Sotto choc il fratello della vittima nonché padre del bambino. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi. Una circostanza, questa, che ha reso le operazioni ancora più complesse.

Milano, 28enne annega in piscina: aveva scavalcato la recinzione nella notte

Un 28enne è morto annegato nella piscina Romano, in zona Piola a Milano, dopo aver scavalcato la recinzione nella...
tag
adda
milano

Arresti e denunce Operazioni di controllo della polizia a Roma e a Milano, 9mila identificati

Problema sicurezza a Milano Melissa Satta, lo sfogo: "Mio figlio mi ha chiesto di uscire con gli amici a Milano, gli ho detto no"

Vicino a piazza Duomo Incendio a Milano, alta nube di fumo e odore acre: cos'è successo all'alba

ti potrebbero interessare

Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina: l'ennesimo caso

Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina: l'ennesimo caso

Redazione
Oristano, ubriaco al posto di blocco: lancia benzina sull'agente e prova a dargli fuoco, arrestato

Oristano, ubriaco al posto di blocco: lancia benzina sull'agente e prova a dargli fuoco, arrestato

Redazione
Sestri Levante, 11enne morta risucchiata dal bocchettone in piscina: due indagati

Sestri Levante, 11enne morta risucchiata dal bocchettone in piscina: due indagati

Redazione
Incidente sull'A1, auto contro autotreno: 16enne muore sul colpo

Incidente sull'A1, auto contro autotreno: 16enne muore sul colpo

Redazione