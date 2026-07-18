Cremona, si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino di 4 anni e muore: morto anche il bimbo

Si tuffa nell'Adda per salvare il nipote e muore. Il corpo dell'uomo, che risultava disperso nei pressi di Truccazzano, località Golfo Rivolta, è stato recuperato da sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano. Ed è ora a disposizione dall'autorità giudiziaria. La vittima era in compagnia del fratello e del nipotino di quattro anni, quando il bambino si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà, probabilmente a causa della corrente del fiume. Nel tentativo di soccorrerlo avrebbe avuto la peggio lo zio, forse per un malore. Stando a quanto si apprende, la vittima, il fratello e il nipote sono tutti di origine indiana.

Purtroppo poi non ce l'ha fatta nemmeno il piccolo, che era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Sotto choc il fratello della vittima nonché padre del bambino. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi. Una circostanza, questa, che ha reso le operazioni ancora più complesse.