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Incidente sull'A1, auto contro autotreno: 16enne muore sul colpo

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sabato 18 luglio 2026
Incidente sull'A1, auto contro autotreno: 16enne muore sul colpo

1' di lettura

Tragedia sull'A1: una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale mentre l'auto su cui si trovava viaggiava in direzione Napoli. La vittima, residente in provincia di Mantova, stava partendo per le vacanze insieme ai genitori e al fratellino quando la loro macchina, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un mezzo pesante nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5. Oltre alla giovane, morta sul colpo, sono rimasti feriti il padre, la madre e il fratello minore, ricoverati in ospedale ma, a quanto si apprende, non in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, diverse ambulanze e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con oltre quattro chilometri di coda nel tratto interessato. L'impatto tra l'auto e un autotreno è avvenuto verso le 5 di questa mattina. 

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