Incidente sull'A1, auto contro autotreno: 16enne muore sul colpo

Tragedia sull'A1: una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale mentre l'auto su cui si trovava viaggiava in direzione Napoli. La vittima, residente in provincia di Mantova, stava partendo per le vacanze insieme ai genitori e al fratellino quando la loro macchina, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un mezzo pesante nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5. Oltre alla giovane, morta sul colpo, sono rimasti feriti il padre, la madre e il fratello minore, ricoverati in ospedale ma, a quanto si apprende, non in pericolo di vita.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, diverse ambulanze e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con oltre quattro chilometri di coda nel tratto interessato. L'impatto tra l'auto e un autotreno è avvenuto verso le 5 di questa mattina.
Genova, è morta la bimba di 11 anni: intrappolata in piscina con i capelli nel bocchettoneNon ce l'ha fatta la bimba di 11 anni ricoverata in condizioni disperate due giorni fa all'ospedale pedriatrico ...
I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per tagliare le lamiere del veicolo ed estrarre le quattro persone rimaste incastrate: marito, moglie e i due figli di 16 e 12 anni. Una volta affidati alle cure del personale sanitario del 118, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale del ragazzo ferito mentre per la 16enne purtroppo non c'è stato nulla da fare e il medico ne ha potuto soltanto constatare il decesso.