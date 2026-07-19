Semina il terrore con una spranga e pesta i poliziotti: toh, chi è la belva di Cremona

La notte scorsa a Cremona è stato arrestato un giovane cittadino egiziano di 23 anni, resosi protagonista di una serie di episodi di violenza e danneggiamenti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, già noto alle autorità per precedenti reati contro la persona e destinatario di un “Avviso Orale”, ha causato diversi disordini sia nella struttura dove alloggia sia sulla pubblica via, disturbando la quiete pubblica e obbligando le Volanti della Polizia a intervenire più volte.Il culmine è avvenuto intorno all’1:30, quando gli agenti lo hanno sorpreso armato di spranga mentre danneggiava cartelli di segnaletica stradale nei pressi del centro di accoglienza. In evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti, il 23enne ha reagito con estrema violenza agli agenti, colpendoli ripetutamente con calci e pugni.

I poliziotti hanno tentato prima di fermarlo utilizzando lo spray urticante, risultato però inefficace, e successivamente il taser, anch’esso senza esito. La reazione aggressiva dell’uomo ha provocato ferite serie: un agente ha riportato la frattura del malleolo, con prognosi di 30 giorni e necessità di intervento chirurgico, mentre un collega ha subito contusioni guaribili in circa 7 giorni.Solo grazie all’intervento di una seconda pattuglia in supporto è stato possibile bloccare definitivamente il giovane, che è stato poi trasportato in ospedale.

Qui è emerso che poche ore prima era già stato accompagnato dal 118 al Pronto Soccorso, dove aveva danneggiato alcuni arredi prima di allontanarsi volontariamente senza consenso dei medici.Attualmente si trova in stato di arresto e oggi sarà sottoposto a giudizio per direttissima. Nel frattempo, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona è stato allertato per avviare con urgenza le procedure di rimpatrio. Il Questore di Cremona ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti feriti, ringraziandoli per il loro quotidiano impegno a tutela della sicurezza dei cittadini.