Rubano un'auto: scheggia impazzita a Livorno, speronamenti e incidenti

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 3.15 di sabato 18 luglio in via Bartolena a Livorno, dove un'auto rubata, lanciata contromano durante un tentativo di fuga, si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 guidata da una donna di 67 anni. L'impatto ha scaraventato la vettura della donna contro l'ingresso della farmacia Culla, in via del Mare, causando ingenti danni alla struttura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i soccorritori della Svs, insieme al personale del 118. La conducente è stata trasportata al pronto soccorso: è sempre rimasta cosciente e, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sull'auto rubata viaggiavano tre persone. La vettura, una Honda, era stata sottratta poco prima da un cortile condominiale di via Roma. I tre stavano probabilmente cercando di allontanarsi dopo il furto quando si è verificato l'incidente. Uno degli occupanti è stato identificato e denunciato, poiché è tornato sul luogo dello schianto dopo essere fuggito; gli altri due sono riusciti a dileguarsi e sono tuttora ricercati.

Nonostante i danni subiti, la farmacia ha ripreso regolarmente l'attività. Il titolare, Federico Frullano, ha spiegato che la Fiat è finita contro l'ingresso laterale dell'edificio e che saranno necessari importanti lavori di consolidamento, poiché l'urto ha compromesso anche la struttura del muro. Il farmacista ha infine espresso l'auspicio che la donna coinvolta possa ristabilirsi al più presto, ricordando il forte impatto emotivo provocato dalla scena dell'incidente.