Roggero, Raffaele Sollecito: "Io mai risarcito, cortocircuito devastante"

Sentito dall'Ansa, il 42enne ha detto di non essere mai stato risarcito per l'ingiusta detenzione di quasi quattro anni tra l'arresto durante le indagini sul delitto di Perugia e la prima sentenza d'appello che finì per scagionare sia lui che Amanda Knox. L'ha definito "un cortocircuito logico e morale devastante per la fiducia nella Giustizia", parlando di "una delle ferite più incomprensibili e amare del nostro sistema giudiziario".

Raffaele Sollecito, che restò in carcere per quasi 4 anni prima di venire assolto in appello dalle accuse di omicidio di Meredith Kercher, dice la sua sul caso di Mario Roggero , il gioielliere di 72 anni condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio in provincia di Cuneo il 28 aprile del 2021. Roggero è stato condannato anche al risarcimento nei confronti dei parenti dei rapinatori. Ed è proprio su questo punto che si sofferma Sollecito.

"La contraddizione è clamorosa e, dal mio punto di vista, inaccettabile - ha sottolineato -. Da una parte ci sono io: un cittadino innocente, assolto con formula piena. Eppure, lo Stato mi ha negato qualsiasi risarcimento per i quasi quattro anni di ingiusta detenzione che hanno distrutto la mia vita. Per farlo, i giudici si sono aggrappati a una loro personale convinzione, mai supportata dai fatti. Non essendo riusciti in alcun modo a collocarmi sulla scena del crimine (ipotizzando paradossalmente che potessi essere lì prima, durante o dopo il delitto, senza mai dimostrarlo), hanno deciso di non risarcirmi deducendo che io avessi comunque cercato di aiutare Amanda. Una deduzione priva di prove e logicamente in contrasto con la mia assoluzione. Dall'altra parte, assistiamo a sentenze come quella del gioielliere".

Riferendosi alla vicenda di Roggero, ha aggiunto: "In quel caso, il nostro stesso sistema giudiziario si mobilita per garantire e imporre un risarcimento a favore di persone che, nel momento in cui hanno perso la vita, stavano attivamente commettendo un reato violento. Persone che avevano assaltato un'attività commerciale impugnando delle armi che solo loro sapevano essere giocattolo, terrorizzando chi in quel momento stava solo lavorando". E infine: "In Italia lo Stato arriva a imporre tutele e risarcimenti per chi delinque e minaccia la vita altrui, ma volta le spalle a chi viene ingiustamente strappato alla propria vita per un colossale errore giudiziario di cui è la vittima".