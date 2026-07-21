Fakir, lo sfregio di Manconi ai sanitari (e al governo): "Atmosfera bellica"

La storia della morte di Fakir, tutta ancora da sottoporre ad accertamenti e indagini, è un calderone di accuse e di conclusioni affrettate. Nel mirino è finita la polizia, ma anche la croce rossa intervenuta sul posto. E così c'è chi si è preso la briga di attaccare anche i sanitari. "Scatenato dai social, c'è un attacco verso un'istituzione che per suo principio soccorre indiscriminatamente tutti i cittadini. Questo ci ferisce e ferisce i soccorritori, che oggi vengono additati a persone che non hanno fatto il loro dovere", ha affermato ieri all'Ansa la Croce rossa di Bologna.
I quattro soccorritori, nel caso di Fakir Abderrahim, "erano lì, in attesa di poter intervenire. Non è pensabile che potessero farlo su un soggetto che in quel momento era sotto le mani delle forze dell'ordine. Quando ci è stato concesso farlo, siamo intervenuti", ha aggiunto la Croce rossa.
Bologna, prima "azzanna" gli agenti, poi… la verità sugli ultimi 38 minuti di FakirDomenica mattina, nel cortile di un palazzo di via Italo Svevo a Bologna, si è consumata la vicenda che ha portat...
Ma questa mattina su Repubblica ecco che arriva anche la stilettata di Luigi Manconi: "Il comportamento degli operatori sanitari che si astengono dall'intervenire mentre Fakir agonizza sull'asfalto, non può essere ignorato. È la manifestazione persino inconsapevole di come un'atmosfera bellica, rapidissima nell'individuare la figura del nemico nell'altro da sé, possa lambire e condizionare anche chi avrebbe il compito istituzionale e professionale di proteggere la vita e la salute altrui. Figure che abbiamo sempre immaginato come "terze", di mediazione e di peace-keeping diventano "di parte": dalla parte dell'ordine pubblico autoritario. Ricordo che anni fa un disegno di legge governativo prevedeva che i medici e il personale sanitario chiamati a curare uno straniero irregolare fossero tenuti a denunciarlo, pena una sanzione". Fango su fango.