Fakir, lo sfregio di Manconi ai sanitari (e al governo): "Atmosfera bellica"

La storia della morte di Fakir, tutta ancora da sottoporre ad accertamenti e indagini, è un calderone di accuse e di conclusioni affrettate. Nel mirino è finita la polizia, ma anche la croce rossa intervenuta sul posto. E così c'è chi si è preso la briga di attaccare anche i sanitari. "Scatenato dai social, c'è un attacco verso un'istituzione che per suo principio soccorre indiscriminatamente tutti i cittadini. Questo ci ferisce e ferisce i soccorritori, che oggi vengono additati a persone che non hanno fatto il loro dovere", ha affermato ieri all'Ansa la Croce rossa di Bologna.

I quattro soccorritori, nel caso di Fakir Abderrahim, "erano lì, in attesa di poter intervenire. Non è pensabile che potessero farlo su un soggetto che in quel momento era sotto le mani delle forze dell'ordine. Quando ci è stato concesso farlo, siamo intervenuti", ha aggiunto la Croce rossa.