Superstrada Firenze-Pisa-Livorno, la telecamera che controlla cellulare, cinture, revisione: cosa cambia

Sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno prende il via la sperimentazione di una nuova telecamera intelligente in grado di individuare automaticamente alcune delle violazioni più frequenti del Codice della Strada. Il sistema, basato sull'intelligenza artificiale, è progettato per rilevare l'utilizzo del cellulare alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza, oltre a verificare la regolarità di assicurazione e revisione dei veicoli. Per il momento, però, nessuna infrazione comporterà sanzioni: la fase iniziale servirà esclusivamente a testare l'efficacia della tecnologia. L'autorizzazione all'installazione è stata concessa dalla Città Metropolitana di Firenze, che gestisce la Fi-Pi-Li, una delle arterie più trafficate della Toscana. La sperimentazione durerà novanta giorni, con la possibilità di un solo rinnovo, e consentirà di valutare precisione, affidabilità e prestazioni del sistema prima di un eventuale utilizzo operativo.

Il cuore del progetto è rappresentato da un algoritmo di intelligenza artificiale che analizza in tempo reale le immagini acquisite da videocamere ad alta definizione. Il sistema è in grado di riconoscere se il conducente sta utilizzando uno smartphone o altri dispositivi elettronici durante la guida, una delle principali cause di distrazione e di incidenti. Allo stesso tempo verifica il corretto utilizzo della cintura di sicurezza da parte del guidatore e del passeggero anteriore.

Attraverso la lettura automatica delle targhe, il dispositivo può inoltre controllare se il veicolo è coperto da un'assicurazione valida e se la revisione periodica è in regola. Le telecamere, dotate di illuminazione a infrarossi, sono operative 24 ore su 24 e garantiscono immagini nitide anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, controllerà anche uso di cellulari e utilizzo delle cinture di sicurezza.