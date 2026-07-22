Viareggio, menage à trois finisce malissimo: coppia sequestrata per ore

Volevano passare una semplice notte di passione e divertimento, ma il cittadino rumeno contattato dalla giovane coppia per un menage a trois aveva ben altre intenzioni. L'uomo, 31enne, è stato arrestato dalla polizia di Viareggio con l'accusa di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.
I fatti risalgono alla notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio. Per la serata, i due giovani aveva affittato una casa sulle colline di Massarosa. Intorno alle 3 di notte, in maniera del tutto inaspettata, l'aggressore tira fuori due coltelli e minaccia la coppia: si fa consegnare i cellulari e costringe i due a rimanere all'interno della casa. Nel corso del sequestro, durato oltre due ore, il rumeno ha anche abusato sessualmente della donna, palpeggiandola più volte nelle parti intime davanti al compagno, impossibilitato a reagire.
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Quando sono ormai le 5:30, l'aggressore costringe la donna ad accompagnarlo a comprare le sigarette. Nel mentre continua a violentarla. A quel punto, l'uomo - rimasto in casa da solo - riesce a recuperare il cellulare e ad avvertire le forze dell'ordine. Nonostante le minacce dell'assalitore di non allontanarsi e di non chiedere aiuto. Gli agenti arrivano intorno alle 6 e si posizionano davanti all'ingresso della casa, in attesa del ritorno del 31enne. Non appena l'uomo giunge davanti all'abitazione, i poliziotti lo intercettano e riescono a bloccarlo - dopo una breve colluttazione - subito fuori dalla porta d’ingresso.
Ora, il Pubblico Ministero della Procura di Lucca ha disposto il trasferimento immediato del 31enne nel carcere di Prato, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La coppia, sotto choc, è stata a lungo interrogata per far piena chiarezza sulla vicenda.