Catania, sorprende il ladro a rubargli in casa: lo accoltella, finisce male

Un tentativo di furto in abitazione si è trasformato in una violenta colluttazione a Ramacca, nel Catanese, dove un ladro di 37 anni è rimasto gravemente ferito dal proprietario della casa. Secondo una prima ricostruzione, il 50enne avrebbe sorpreso l'uomo, incappucciato, all'interno della propria abitazione mentre stava tentando di rubare. Ne è nato uno scontro fisico durante il quale il proprietario avrebbe impugnato un coltello da cucina, ferendo l'intruso.

Nonostante le ferite riportate, il 37enne, originario dell'Europa dell'Est, è riuscito inizialmente a fuggire. È stato però rintracciato poco dopo dai carabinieri della Compagnia di Palagonia nelle vicinanze dell'abitazione. Trasportato all'ospedale di Caltagirone, è ricoverato in prognosi riservata e piantonato dai militari, poiché arrestato con le accuse di furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli investigatori per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e valutare la posizione del proprietario dell'immobile.