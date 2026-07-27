Roggero, il colpo di scena: ecco come si può salvare

Forse una speranza di salvare Mario Roggero c’è. E qualora si verificasse sarebbe clamorosa. Porterebbe alla revisione dell’intero processo. Come azzerare tutto e ripartire da zero. L’asso nella manica della difesa sta tutto lì, scritto nero su bianco, nel ricorso in Cassazione che il team difensivo del gioielliere di Grinzane Cavour - chiuso in carcere dal 17 luglio scorso - ha preparato con una meticolosità e una puntigliosità chirurgiche. Il professore Sergio Novani, analista processuale che coordina con l’avvocato Stefano Marcolini il collegio difensivo, sta lavorando giorno e notte.

Per farvi capire di che si tratta dobbiamo tornare al giorno della sentenza di primo grado che condannò il gioielliere di Grinzane a 17 anni. Era il 4 dicembre 2023. E un giudice popolare non si presentò all’udienza. Dopo quella sentenza, la difesa fece ricorso in appello. Carte alla mano, siamo al primo motivo del ricorso, poi riproposto in Cassazione. “All’ultima udienza dibattimentale di primo grado - si legge - tenutasi lunedì 4 dicembre 2023, uno dei giudici popolari effettivi, il signor Marco Marchisio non si presentava”. Nel verbale riassuntivo d’udienza c’è scritto: “La Corte d’Assise, preso atto dell’assenza del giudice popolare titolare Marchisio Marco, dispone il subentro nel Collegio giudicante del primo supplente in ordine di sorteggio”. Una sostituzione che secondo la difesa di Roggero cozzerebbe con uno dei principi cardine dell’ordinamento costituzionale, ossia il diritto dell’imputato al giudice naturale precostituito per legge, l’articolo 25 della nostra Costituzione. “Del giudice popolare - si legge nel ricorso presentato dal team legale - si constata l’assenza fisica/naturalistica - se ne “prende atto” - ma di tale assenza non si indagano minimamente le ragioni”. Di tale giudice popolare inoltre esiste un giuramento, giunto in possesso a Libero.