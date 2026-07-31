Commesse per le mascherine: ecco le chat che sbugiardano Domenico Arcuri

Mario Benotti non era uno sconosciuto comparso all’improvviso nel caos della pandemia. Conosceva Domenico Arcuri da anni, aveva accesso diretto al suo telefono e, proprio alla vigilia della nomina a commissario, stando alle sue stesse chat, discuteva con lui di dossier pubblici, politica industriale e Alitalia. Eppure Arcuri, tre giorni fa, in commissione Covid, ha descritto quel legame con parole quasi di fastidio. «Con Benotti», ha raccontato, «ho avuto rapporti molto saltuari, in funzione dei dossier che Invitalia andava seguendo nel tempo». Lo presenta come una sorta di questuante, uno che lo avrebbe martellato con decine di telefonate ed sms a cui Arcuri non rispondeva o a cui rispondeva in maniera laconica.

Versione che Benotti non potrà smentire o avvalorare, essendo scomparso mentre erano in corso le indagini, ma che possiamo sottoporre a verifica con quel che l’ex giornalista Rai ha lasciato in eredità: i messaggi Whatsapp raccolti nelle informative della Guardia di Finanza. Un insieme di spunti, chiamate perse e “coincidenze” che sembrano offrire uno spaccato assai diverso da quello sostenuto dall'ex commissario. L’11 marzo 2020, sette giorni prima della nomina formale, Benotti annuncia nella chat “New Alitalia” a cui partecipano alcuni dei mediatori poi indagati: «Fra poco bisogna dire, non è provato e Arcuri ne contesta la compatibilità con i dati telefonici. Resta però il fatto che Benotti conosceva in anticipo informazioni precise sulla nomina e sulle competenze relative agli acquisti. Chi gliene aveva parlato?