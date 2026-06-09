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Perugia, resta incinta dopo un colloquio: un caso in carcere

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martedì 9 giugno 2026
Perugia, resta incinta dopo un colloquio: un caso in carcere

1' di lettura

Una detenuta resta incinta dopo un colloquio in carcere col proprio compagno, anche lui recluso nella stessa struttura penitenziaria, e ottiene il permesso di uscire: è successo nel penitenziario umbro di Perugia-Capanne. La notizia è emersa solo quando la donna ha chiesto il differimento della pena, lasciando ufficialmente l'istituto di pena per l'inizio della gravidanza, così come espressamente previsto dalle normative vigenti a tutela della maternità.

L'incontro tra i due sarebbe avvenuto alcuni mesi fa in una delle sale comuni dedicate ai colloqui con i parenti. Intanto, la Procura di Perugia è stata informata di quanto accaduto, mentre la direzione del carcere ha avviato una verifica interna per capire come la coppia sia riuscita a eludere la sorveglianza delle guardie.

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"Profonda preoccupazione" per le gravi falle organizzative è stata espressa dal Sappe, il Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria. "L'episodio, di indiscutibile gravità, non può in alcun modo essere ascritto al personale operativo, già ridotto a livelli insufficienti e chiamato a operare in condizioni di crescente difficoltà - ha dichiarato il segretario nazionale per l'Umbria Fabrizio Bonino -. L'area colloqui, la matricola, il nucleo traduzioni e il reparto interno versano in una condizione di grave disorganizzazione. Quanto accaduto è la conseguenza logica e prevedibile di un sistema di controllo che non ha funzionato come avrebbe dovuto".

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