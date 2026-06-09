Perugia, resta incinta dopo un colloquio: un caso in carcere

Una detenuta resta incinta dopo un colloquio in carcere col proprio compagno, anche lui recluso nella stessa struttura penitenziaria, e ottiene il permesso di uscire: è successo nel penitenziario umbro di Perugia-Capanne. La notizia è emersa solo quando la donna ha chiesto il differimento della pena, lasciando ufficialmente l'istituto di pena per l'inizio della gravidanza, così come espressamente previsto dalle normative vigenti a tutela della maternità.

L'incontro tra i due sarebbe avvenuto alcuni mesi fa in una delle sale comuni dedicate ai colloqui con i parenti. Intanto, la Procura di Perugia è stata informata di quanto accaduto, mentre la direzione del carcere ha avviato una verifica interna per capire come la coppia sia riuscita a eludere la sorveglianza delle guardie.