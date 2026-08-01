Ciampino, cane sbrana tre donne dentro le mura di casa: "Guance dilaniate, urla strazianti"

L'allarme è scattato venerdì 31 luglio, intorno alle 13, quando alla sala operativa della polizia locale arriva la telefonata dei vicini, preoccupati per le "urla strazianti" provenienti da uno degli appartamenti. Gli agenti, diretti dal comandante Roberto Antonelli e coordinati sul posto dal vice commissario Raffaele Simonelli , hanno raggiunto la palazzina.

Un incubo che si è consumato dentro le mura di casa . Siamo a Ciampino, una casa popolare di via Parigi. E in quell'abitazione tre donne sono state aggredite, sbranate dal loro cane . Tutte e tre ricoverate in ospedale: momenti di terrore puro, il cane che si rivolta contro i padroni.

Al secondo piano apre la porta una 35enne: ha la guancia sinistra dilaniata, diverse ferite alle braccia ed è quasi sul punto di svenire. Dentro casa la scena è ancora più drammatica. Una donna di 90 anni, nonna della giovane, è seduta su una poltrona con una gravissima ferita alla guancia. Poco distante c'è la terza vittima, 55 anni, madre della 35enne e figlia dell'anziana, quasi priva di sensi.

A provocare le ferite è stata una femmina di Amstaff, American Staffordshire Terrier, di dieci anni, regolarmente microchippata. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe aggredito improvvisamente la 90enne, forse per gelosia dopo un gesto d'affetto della sua padrona, la 35enne. Madre e figlia sarebbero state ferite nel tentativo di sottrarre l'anziana ai morsi del cane.

Per tutte e tre è stato necessario il trasferimento, con altrettante ambulanze del 118, al Policlinico di Tor Vergata. Le loro condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata: potrebbero rendersi necessari delicati interventi ai tessuti del volto.