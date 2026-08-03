Incidente aereo in Perù, l'ala staccata e la scatola nera sparita: cosa non torna sulla strage di italiani

Strage di italiani in Perù, sette morti, due famiglie sterminate, la Brianza sotto-choc. Fatale lo schianto a bordo di un piccolo Cessna, precipitato in una verticale quasi perfetta. Ma cosa è successo davvero? Già, perché in questa storia ancora molte cose non tornano, soprattutto l'assenza della scatola nera. E un video, in particolare, come sottolinea il Corriere della Sera, suscita dubbi e sospetti tra gli esperti.

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Le immagini finite al centro dell'attenzione degli investigatori mostrano infatti il velivolo ormai privo di un'ala e con parti dell'altra che si staccano durante la caduta. Un dettaglio cruciale per ricostruire gli ultimi istanti del Cessna 208B Grand Caravan, sul quale viaggiavano 11 turisti e due piloti. La Commissione per le indagini sugli incidenti peruviana ha già avviato la raccolta degli elementi utili. Al lavoro potrebbero aggiungersi specialisti italiani dell'Ansv, oltre a tecnici tedeschi, spagnoli e statunitensi. Le ipotesi sul tavolo sono quattro: guasto, condizioni meteorologiche, errore umano e cedimento strutturale. Scenari che potrebbero anche essere "legati" tra loro. Una delle possibilità è che l'equipaggio, alle prese con un'emergenza improvvisa, abbia tentato manovre che avrebbero sottoposto l'aereo a sollecitazioni estreme.

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Un elemento arriva dal ministro del Commercio estero e del Turismo Rogers Valencia: poco prima della tragedia "dall'aereo hanno segnalato problemi meccanici". Stabilire la sequenza esatta degli eventi, però, sarà complicato. Sul Grand Caravan le scatole nere non sono obbligatorie e il velivolo ne era sprovvisto. Gli inquirenti dovranno dunque incrociare transponder, Gps, avionica e dati del motore.

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