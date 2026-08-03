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Corriere, la rivolta contro Cairo (e il direttore): "Scelta grave e inopportuna"

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lunedì 3 agosto 2026
Corriere, la rivolta contro Cairo (e il direttore): "Scelta grave e inopportuna"

2' di lettura

La doppia paginata con intervista all'editore Urbano Cairo manda su tutte le furie la redazione del Corriere della Sera. L'articolo finito nel mirino, firmato da Fabrizio Roncone, avrebbe dovuto essere l'occasione per festeggiare i dieci anni dalla scalata di Cairo su Corriere e Rcs. In realtà, è servito solo ad alimentare la polemica non solo contro l'editore ma anche contro il direttore del quotidiano, Luciano Fontana, per averlo permesso.

Di seguito il comunicato del cdr del Corriere della Sera: 

Care colleghe e cari colleghi,
stiamo ricevendo moltissime segnalazioni sull’intervista a Urbano Cairo pubblicata oggi sul giornale. Questo Cdr ritiene inopportuna la scelta di dedicare uno spazio così ampio, ben due pagine, a un’intervista all’editore (per quanto ben scritta), editore che da tre giorni consecutivi è in prima pagina sul Corriere. Scelte di questo genere comportano un rischio concreto: renderci autoreferenziali e trasmettere ai lettori un’immagine di scarsa indipendenza della testata. Ci sembra ulteriormente grave il riferimento allo sciopero dei giornalisti del 2023. Un’azione sindacale forte, certo, ma decisa dall' assemblea di redazione in modo compatto e soprattutto in risposta alla chiusura totale dell’azienda sulle vertenze aperte. Il tutto in anni in cui Rcs vantava bilanci più che positivi. Riteniamo anche incongruo il tempismo di questa intervista dato che proprio venerdì l’azienda ha deciso l’aumento di 20 centesimi del prezzo del giornale in edicola. Prezzo che scatterà dal 5 agosto come comunicato al Cdr solo venerdì. I nostri lettori, a cui viene richiesto questo ulteriore sacrificio, meritano pagine di notizie, quelle che hanno reso unico il Corriere della Sera.
Saluti
Il Comitato di Redazione del Corriere della Sera

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