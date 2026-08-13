Valter e gli affari in Africa: il suo ex braccio destro e i dubbi sul giro di soldi

Tra un attentato farlocco a Sigfrido Ranucci e un sondaggio per lanciare la discesa in campo del conduttore, Valter Lavitola portava avanti i suoi affari in Africa. Lì il faccendiere aveva avviato la sua attività nel settore del carbon credit, ovvero i certificati che consentono alle aziende di emettere anidride carbonica nell’ambiente. Un business nato per caso (o forse no) in cui Lavitola si era fiondato dopo aver conosciuto Benjamin Chimutengo. Ex presidente di banca, esperto nel settore dei servizi finanziari e di intermediazione di crediti di carbonio, negli ultimi 4 anni è stato il più stretto collaboratore di Lavitola nel continente. Prima che - come ha raccontato in un’intervista a Mow Mag - iniziassero a sorgergli seri dubbi sui fondi che l’ex direttore de L’Avanti! trasferiva in Africa.

Per prima la rivista online è riuscita a contattare Chimutengo e la ricostruzione dell’ormai ex braccio destro di Lavitola è inquietante. Una collaborazione nata nel 2022, quando i due si conobbero tramite un analista che collaborava con Ben (così l’ha sempre chiamato Lavitola). In un primo momento, di affari legati alle emissioni non se ne era parlato. Al contrario, Valterino era interessato a investire nei settori della caccia e dei safari in Zimbabwe. E a Ben si era presentato come un uomo facoltoso, vicino ai grandi del mondo: «Mi mostrò immagini di sé insieme al presidente russo Vladimir Putin, credo durante una battuta di caccia. Mi mostrò foto con Xi Jinping e con Berlusconi. Poi mi disse di essere in contatto con il presidente Lula», ha raccontato Chimutengo.