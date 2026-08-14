Isola d'Elba, "il nostro amico è sparito in mare": allarme dopo la festa, come lo ritrovano sul sup...

Momenti di paura per un 24enne bolognese in vacanza sull'isola, dato per disperso in mare nella mattina di giovedì 13 agosto. A lanciare l'allarme sono stati gli amici, preoccupati dopo essersi accorti che il giovane non era rientrato nel proprio alloggio.

La sera precedente, il gruppo aveva assistito a uno spettacolo di fuochi pirotecnici. A un certo punto il 24enne si era allontanato dagli amici, spiegando, secondo quanto riferito, di voler continuare la serata a bordo del proprio sup. Dopo la festa, gli altri erano rientrati nelle rispettive sistemazioni, senza però avere più sue notizie.

La mattina successiva è quindi scattata la macchina dei soccorsi. La Guardia costiera ha mobilitato motovedette e pattuglie impegnate nelle ricerche sia in mare sia lungo la costa. Le prime operazioni, tuttavia, non avevano dato alcun risultato, facendo crescere la preoccupazione per le sorti del giovane.

La svolta è arrivata grazie all'intervento casuale di un diportista, che ha notato qualcosa galleggiare in acqua a pochi metri dalla costa. Si trattava proprio del 24enne, trovato in stato di semicoscienza e ancora sulla sua tavola da sup.

Il giovane è stato immediatamente riportato a riva e affidato ai soccorritori. Era disidratato e sotto choc, ma le sue condizioni non destano preoccupazione: non è in pericolo di vita.

L'operazione di ricerca ha coinvolto diverse risorse della Guardia costiera e comportato un impiego di fondi pubblici, prima del lieto fine che ha permesso di riportare il giovane sano e salvo a terra.