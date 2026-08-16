Meteo, brusco calo delle temperature: dove si scatenano i downburst

Il caldo intenso che sta interessando l’Italia proseguirà anche durante il ponte di Ferragosto, con temperature ancora superiori alle medie stagionali. A dominare il quadro meteorologico è una massa d’aria subtropicale proveniente dal Sahara, che da settimane mantiene il Mediterraneo sotto una bolla di caldo rovente e stagnante.

In questa domenica dopo Ferragosto, tuttavia, l’emergenza caldo appare più contenuta rispetto ai giorni precedenti. Secondo il bollettino del ministero della Salute, saranno soltanto Bari e Bolzano le città contrassegnate dal bollino rosso. La maggior parte dei 27 centri monitorati sarà invece in codice giallo, mentre Napoli, Pescara, Trieste e Venezia saranno in verde, corrispondente al livello di rischio zero.

Il primo segnale di cambiamento arriverà già domenica, con l’avvicinamento di una perturbazione temporalesca. La svolta più netta è attesa però da lunedì 17 agosto, quando la corrente a getto inizierà a ondularsi favorendo la formazione di una saccatura e il passaggio di un fronte freddo sull’Italia.

Il Nord sarà la prima area coinvolta, con temporali organizzati e localmente violenti già dalle prime ore della giornata. Sono possibili nubifragi, grandinate di grosse dimensioni e fenomeni di downburst, soprattutto sulla Pianura Padana. Il peggioramento si estenderà successivamente al Nord-Est, alla Toscana, all’Umbria e al Lazio.

Al Sud, invece, è previsto inizialmente un temporaneo aumento delle temperature, mentre sulla Sardegna soffieranno venti sostenuti. Per gli esperti, dunque, dopo settimane di caldo persistente si apre una fase meteorologica decisamente più dinamica e instabile.