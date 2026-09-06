Catania, scappa all'alt e butta la pistola? Clamoroso: ecco quanti anni ha

L'ennesimo caso di fuga dalle forze dell'ordine. Con un dettaglio piuttosto inquietante. La polizia ha infatti arrestato un catanese di 16 anni che ha cercato di disfarsi di una pistola, dopo essersi accorto della presenza degli agenti mentre stava sfrecciando, a tutta velocità, in sella a una moto, vicino via Madonna del Divino Amore, in direzione via Zia Lisa.

Non appena ha visto la pattuglia delle forze dell'ordine, il minorenne siciliano ha provato a nascondere un oggetto, che sembrava essere un'arma da fuoco, nella tasca dei pantaloni. Per questa ragione, i poliziotti hanno allertato altre volanti e lo hanno inseguito, intimandogli di fermarsi. La sua fuga si è conclusa in via San Jacopo dove il minorenne ha provato a disfarsi della pistola, gettandola in strada. Una delle pattuglie ha recuperato l'arma, mettendola in sicurezza.