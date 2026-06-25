Meteo, effetto-downburst: la tempesta perfetta, perché l'Italia ha paura

Allarme downburst in Italia. Si tratta di un fenomeno meteo piuttosto violento, che si presenta come una tempesta con temporali, grandine e potenti raffiche di vento, capaci di raggiungere addirittura i 200 chilometri orari. Si verifica quando una colonna d’aria fredda precipita velocemente verso il basso e crea raffiche fortissime al solo impatto con il suolo. Le raffiche spesso si espandono a raggiera finendo per creare enormi danni. In questi giorni così caldi e afosi in Italia, non è escluso che il fenomeno si ripeta in varie zone del Paese.
Il downburst nelle scorse ore ha colpito la città di Taranto. Mentre oggi, giovedì 25 giugno, la protezione civile ha diffuso nel suo bollettino un'allerta gialla per la Calabria come rischio idraulico. La possibilità di downburst e temporali invece è stata indicata in particolare in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Considerato il contesto già carico di energia a causa delle temperature estreme del mar Mediterraneo, gli esperti hanno lanciato un avvertimento sul rischio di fenomeni “molto forti” con piogge intense e raffiche di vento.
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Oltre al sud Italia, il rischio sarebbe presente anche su Alpi e Prealpi centro-occidentali e nelle zone interne dell’Appennino meridionale. Questi fenomeni non porteranno affatto il fresco, ma saranno solo motivo di allerta, come riporta Repubblica. Intanto, il grande caldo non accenna a fare alcun passo indietro. Anzi, le temperature si alzeranno ancora di più a partire dal weekend. Da sabato 27 giugno, in Pianura Padana e nell’entroterra sardo si sfioreranno i 40 gradi. Valori estremi anche a Bologna e Firenze. Ben 17 le città da bollino rosso oggi. E l'allerta per il caldo è destinata a durare almeno fino a lunedì 29. In ogni caso, per un primo calo delle temperature bisognerà aspettare il primo luglio per quel che riguarda il Nord. Nel Meridione, invece, è possibile che il caldo intenso vada avanti fino al 5 luglio.