Marina di Carrara, "è pericoloso per i bimbi": basta questa frase e la mamma picchia il bagnino

Momenti di tensione mercoledì mattina, 19 agosto, sulla spiaggia libera della Fossa Maestra, a Marina di Carrara. Un bagnino di 48 anni è stato aggredito dopo aver invitato una coppia a far uscire dall’acqua i due figli, che stavano giocando su un canotto prima dell’inizio del servizio ufficiale di sorveglianza.

Erano da poco passate le 8 e la torretta di avvistamento era ancora vuota: il servizio di salvataggio sarebbe iniziato alle 9. Nonostante ciò, il bagnino, già presente sulla spiaggia per alcune attività di pulizia e sistemazione, si è accorto della presenza dei bambini in mare e ha deciso di intervenire. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, avrebbe spiegato ai genitori che in quel tratto sono presenti correnti potenzialmente pericolose, capaci di allontanare rapidamente dalla riva anche un semplice gonfiabile. Il giorno precedente, proprio in quella zona, erano stati effettuati sette interventi di salvataggio.

La madre avrebbe reagito sostenendo che i figli sanno nuotare. Dalla discussione si è passati rapidamente agli insulti e alla violenza: la donna avrebbe colpito il bagnino con uno schiaffo, mentre il compagno sarebbe intervenuto nella lite. Nella confusione, il 48enne sarebbe stato colpito anche con un ombrellone.

Sul posto sono arrivati due equipaggi della polizia di Stato e un'ambulanza del 118. Il bagnino, rimasto contuso, è stato soccorso ma non ha riportato ferite gravi e ha scelto di non recarsi al pronto soccorso. La famiglia ha invece lasciato la spiaggia. L'uomo ha rinunciato a presentare una denuncia formale, mentre la polizia ha raccolto gli elementi sull'accaduto. Poco dopo, il bagnino è tornato al suo posto di lavoro sulla torretta.