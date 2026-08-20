Il piano No Tav: dobbiamo alzare il livello di scontro

Vietato sottovalutare. I NoTav - e non solo loro - non si limitano a occupare i cantieri, a menare i poliziotti, a ostacolare il progresso; che sarebbe di per sé sufficiente a sbatterli in cella. Ma dietro le quinte si prepara un’insurrezione ben articolata e persino dettagliata in un documento diffuso anonimamente sulle tipiche piattaforme estremiste che lascia intuire i tempi che ci attendono se non si interviene con rapidità. «Scomparire e cospirare», abbandonare l’esposizione pubblica e costruire una rete «accessibile senza essere visibile agli occhi del nemico», fino a calarsi in una «sostanziale clandestinità». È la strategia indicata in “Dopo luglio”, un documento anonimo diffuso in italiano e in inglese sui canali dell’antagonismo dopo gli assalti ai cantieri Tav del 25 luglio in Val di Susa e apparso anche sul sito Lo Spiffero. Un testo che rivendica politicamente quella giornata, attribuisce allo scontro con la polizia una funzione aggregativa e prova a indicare la strada per ciò che dovrebbe venire dopo.

Meno presenza sui social. Rafforzare i rapporti personali, e l’ospitalità, acquisire risorse per costruire legami capaci di sottrarsi allo sguardo dello Stato. Perché, sostiene l’anonimo estensore, «la storia dei movimenti sovversivi è una storia di trame tessute nell’ombra» e il «lato cospirativo» di un movimento sarebbe più importante di comunicati e appelli. Provenienza, contenuti e soprattutto il riferimento agli scontri del 25 luglio collocano il documento dentro il dibattito apertosi nell’estrema sinistra dopo l’estate di mobilitazione No Tav. Ed è il linguaggio scelto a segnare un passaggio che non può essere derubricato a semplice esercizio teorico.