"Str*** di m***, vi paghiamo le pensioni": l'immigrata ci insulta

Scoppia l’ennesima polemica social per un video che mostra una donna, probabilmente extracomunitari, che litiga con un italiano e comincia a tirar fuori tutta una serie di cliché. Il video ha fatto il giro dei social e ha suscitato molte critiche sia per la ferocia del dialogo sia per la banalità dei temi affrontati: il lavoro, la pensione, la mentalità e tutta una serie di luoghi comuni. Nel video in questione c’è, infatti, una donna di colore visibilmente agitata che, rivolgendosi ad un interlocutore sconosciuto, presumibilmente italiano, comincia a sbraitare e urla: “L'Italia è per tutti, non solo per voi italiani str***i di merda, che non avete niente in testa. Siete troppo chiusi, siamo nel 2026 e adesso noi vi rispondiamo, non staremo più zitti, perché andate sempre troppo presto su di noi (poco comprensibile, in verità, ndr)”.

La donna, poi, ancor più nervosa prosegue e continua ad urlare tirando fuori dei luoghi comuni: “Andate a lavorare, noi lavoriamo per voi, veramente, quando andiamo a sudare dalle sei di mattina fino alle quattro, ci siete voi? Siete in pensione, la paghiamo noi per voi!”. Quindi, l’affondo della donna sulla mentalità italiana: “Siete troppo chiusi, siete troppo ignoranti, uscite un po' dall'Italia, perché dovete capire come funziona la vita, come funziona...”.

Pioggia di critiche nei commenti su Facebook, c’è chi scrive: “Rimandatela da dove è venuta! Immediatamente!”. Una signora, invece, puntualizza: “Io son 40 anni che lavoro e pago le tasse, ma stai quieta, non ho certo bisogno di te che mi paghi la pensione, anzi, con i vari sussidi che prendete mi porti via anche la mia di pensione”. Un’altra donna, invece, commenta così: “Lei lavora per noi??? Noi lavoriamo per dare a loro tutti i bonus... e questo è il rispetto che ci portano? Spero che sia un caso isolato”. Un ultimo, infine, scrive la sentenza: “L'Italia è degli italiani”.