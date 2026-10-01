Roma, paura in un liceo: "Ci sarà una sparatoria a scuola, moriranno 89 persone". Arriva la polizia

A far scattare l'allarme è stato un messaggio anonimo pubblicato sulla pagina Instagram 'Spotted Amaldi'. "Cosa pensate che ci sia dopo la morte? Se siete curiosi lo saprete presto", si leggeva, ieri, 30 settembre, nel forum dedicato agli studenti del liceo Edoardo Amaldi, a Roma. Il messaggio ha scatenato il panico nelle chat dei genitori e dei rappresentanti d'istituto, che hanno allertato le forze dell'ordine.
Questa mattina gli agenti di polizia hanno atteso gli studenti e il personale scolastico all'ingresso dell'istituto per effettuare controlli straordinari con il metal detector. La situazione si era infatti ulteriormente aggravata quando un altro messaggio, dal tono minatorio, aveva iniziato a circolare: "Ci sarà una sparatoria a scuola, moriranno 89 persone". Successivamente, nell'istituto si era anche diffusa la voce della presenza di coltelli negli zaini dei ragazzi.
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È stato poi lo stesso liceo a diffondere una circolare nella quale si precisava che nessun tipo di arma era stato trovato. La preside ha inoltre voluto rassicurare le famiglie confermando che i locali scolastici erano stati completamente messi in sicurezza.
"Capiamo la risonanza mediatica di quanto successo - ha detto la dirigente Valeria Sentili - il discorso è che abbiamo ricevuto dalla questura due giorni fa una comunicazione su segnalazione di terzi di possibili atti non ben circostanziati così ieri ci siamo attivati di concerto con Usr questura e prefettura di non ignorare queste possibili minacce e quindi abbiamo pensato di mettere in atto questa direttiva da parte del Viminale".
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"Così - prosegue - stamattina son arrivate pattuglie del commissariato Casilino e hanno attivato una procedura di controllo con metal detector mobile. Non è stata una azione repressiva ma il contrario, la decisione di attivarla non è stata presa a cuor leggero perché capiamo la preoccupazione delle famiglie ma è stata presa a fini preventivi perché di certo non sarebbe successo nulla, ma in questo momento storico in cui vediamo accadere cose gravi nelle scuole è giusto tutelare studenti e personale".