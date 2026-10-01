Roma, paura in un liceo: "Ci sarà una sparatoria a scuola, moriranno 89 persone". Arriva la polizia

A far scattare l'allarme è stato un messaggio anonimo pubblicato sulla pagina Instagram 'Spotted Amaldi'. "Cosa pensate che ci sia dopo la morte? Se siete curiosi lo saprete presto", si leggeva, ieri, 30 settembre, nel forum dedicato agli studenti del liceo Edoardo Amaldi, a Roma. Il messaggio ha scatenato il panico nelle chat dei genitori e dei rappresentanti d'istituto, che hanno allertato le forze dell'ordine.

Questa mattina gli agenti di polizia hanno atteso gli studenti e il personale scolastico all'ingresso dell'istituto per effettuare controlli straordinari con il metal detector. La situazione si era infatti ulteriormente aggravata quando un altro messaggio, dal tono minatorio, aveva iniziato a circolare: "Ci sarà una sparatoria a scuola, moriranno 89 persone". Successivamente, nell'istituto si era anche diffusa la voce della presenza di coltelli negli zaini dei ragazzi.