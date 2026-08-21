Sardegna, scafista algerino tenta la fuga in mare aperto: chi c'era sul barchino

Prima il trasbordo dei migranti che aveva sul barchino e poi la fuga in mare aperto. Alla fine, però, allo scafista algerino non è andata bene: dopo essere stato inseguito a sud dell’Isola di Sant’Antioco, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Cagliari in Sardegna. L'uomo, dunque, aveva provato a sottrarsi ai controlli dell’attività di pattugliamento. I fatti risalgono alla serata del 14 agosto, alla vigilia della festa di Ferragosto, quando una nave finlandese impiegata nella missione internazionale "Joint Operation Italy 2026", sotto l’egida dell’Agenzia europea Frontex e il coordinamento operativo dalla Guardia di Finanza, ha intercettato un barchino in vetroresina di sei metri con a bordo otto migranti di nazionalità algerina, tra cui un minore.

Intercettato il barchino, i militari finlandesi hanno iniziato le delicate fasi di trasbordo e messa in sicurezza dei migranti sulla nave militare. Poi, dopo il recupero dei primi sette passeggeri, l’ultimo rimasto a bordo, ha provato a sottrarsi ai controlli scappando con la sua imbarcazione. I militari però sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo una volta per tutte. I migranti, invece, sono poi stati condotti al porto di Sant’Antioco. Lì i finanzieri della Sezione Operativa Navale del Corpo hanno proceduto all'identificazione d’urgenza del conducente della barca e, in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Cagliari, al suo arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.