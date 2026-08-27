Aosta, abusavano del nipote e nel frattempo filmavano: arrestata una coppia

Un'indagine condotta dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Aosta, sotto l'egida della Procura di Torino, ha portato, dopo sei mesi, all'arresto di una coppia residente in provincia di Aosta. I due sono accusati di aver commesso abusi sessuali su un nipote, filmandoli con il cellulare per produrre contenuti pedopornografici. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica su circa 45 file contenenti contenuti pedopornografici sincronizzati in rete all'interno di un account web.

"I contenuti multimediali oggetto della segnalazione hanno presentato sin dalle prime verifiche caratteristiche tali da far ritenere - spiegano gli investigatori - che non si trattasse di materiale semplicemente reperito in rete, facendo emergere l'ipotesi di una produzione diretta dei contenuti". L'analisi delle tracce informatiche ha consentito ai poliziotti della Sosc di ricostruire le connessioni internet riconducibili agli indagati e di acquisire ulteriori elementi investigativi, sulla base dei quali l'autorità giudiziaria ha emesso un decreto di perquisizione locale, personale e informatica nei confronti dei due cittadini. Dall'esame dei loro dispositivi è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali sarebbero stati prodotti direttamente dalla coppia e vedrebbero coinvolto il nipote, in età preadolescenziale.