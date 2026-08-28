Valentina Amandola muore a 22 anni: finisce con l'auto sopra un tir

È morta a 22 anni Valentina Amandola in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto mercoledì 26 agosto sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. La giovane stava tornando verso Albenga, dove risiede, dopo aver trascorso la serata nell’Imperiese e viaggiava a bordo della sua automobile in direzione Genova. Intorno alle 6:45, mentre percorreva la galleria Diano Calderina, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della vettura. L’auto è andata a schiantarsi contro un tir e successivamente contro le protezioni laterali della galleria. L’impatto è stato molto violento e Valentina è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno lavorato per estrarre la ragazza dall’auto e prestarle le prime cure. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi e Valentina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante gli sforzi dei medici e tutti i tentativi di salvarle la vita, la ragazza è morta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.