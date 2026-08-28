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Valentina Amandola muore a 22 anni: finisce con l'auto sopra un tir

venerdì 28 agosto 2026
Valentina Amandola muore a 22 anni: finisce con l'auto sopra un tir

1' di lettura

È morta a 22 anni Valentina Amandola in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto mercoledì 26 agosto sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. La giovane stava tornando verso Albenga, dove risiede, dopo aver trascorso la serata nell’Imperiese e viaggiava a bordo della sua automobile in direzione Genova. Intorno alle 6:45, mentre percorreva la galleria Diano Calderina, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della vettura. L’auto è andata a schiantarsi contro un tir e successivamente contro le protezioni laterali della galleria. L’impatto è stato molto violento e Valentina è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno lavorato per estrarre la ragazza dall’auto e prestarle le prime cure. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi e Valentina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante gli sforzi dei medici e tutti i tentativi di salvarle la vita, la ragazza è morta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

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Sono ancora in corso gli accertamenti per determinare con precisione cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’incidente. Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza perché Valentina abbia perso il controllo della sua automobile. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono la possibilità di un improvviso malore oppure di un colpo di sonno, ma saranno gli accertamenti a chiarire la reale causa. 

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