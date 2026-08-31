Livorno, dà in escandescenze sull'Intercity: i passeggeri lo buttano giù dal treno a calci

Ha iniziato a insultare il capotreno e a molestare gli altri passeggeri fino a quando uno di loro, esasperato, lo ha preso a calci e lo ha buttato fuori dal treno. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 agosto all'altezza della stazione di Livorno: il treno, un Intercity, era partito da Salerno centrale alle 20:52 ed è poi giunto a Torino Porta Nuova alle 8:03 del giorno successivo.

Il protagonista dell'accaduto è un 30enne, che, nella tratta fra Grosseto e Livorno, ha cominciato a infastidire gli altri viaggiatori con fare minaccioso e violento: insulti, provocazioni, minacce di scontri fisici, scrive Il Tirreno. La situazione ha fatto perdere la pazienza a un passeggero in particolare: l'uomo, una volta che il treno è giunto alla stazione di Livorno centrale, ha reagito alle continue minacce buttando il 30enne fuori dal treno a calci. Una volta a terra, il molestatore è stato descritto dal capotreno con la bocca sanguinante, non è chiaro se a causa delle liti a bordo.