Attraversi la strada guardando il cellulare? Rischi la multa: ecco cosa può cambiare

Se attraversi la strada guardando il cellulare, rischi la multa . La novità è contenuta nella bozza del nuovo Codice della Strada e prevede un divieto di utilizzare smartphone e altri dispositivi elettronici mentre si attraversa la strada. In caso di violazione, scatterebbe una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 75 euro. Una disposizione però, tiene a precisare Brocardi.it, "circoscritta alle situazioni nelle quali l'uso del dispositivo elettronico potrebbe effettivamente compromettere l'attenzione necessaria per muoversi in sicurezza nel traffico".

La bozza del ministero dei Trasporti non si limita ai cellulari, bensì prende in considerazione una serie più ampia di dispositivi, tra cui apparecchi radiotelefonici, computer portatili, notebook, tablet e strumenti analoghi. In ogni caso l'uso di auricolari e vivavoce rimarrebbe permesso. Durante l'attraversamento, inoltre, il pedone dovrebbe evitare movimenti repentini o imprevedibili e cambi di traiettoria, salvo che siano determinati da situazioni di improvvisa necessità. E anche qui, violare questi obblighi potrebbe comportare una sanzione di 75 euro.