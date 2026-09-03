Genova, auto impazzita piomba sui ciclisti: due morti, chi c'era alla guida

A perdere la vita sono stati il conducente dell'auto e uno dei ciclisti coinvolti, un uomo di 52 anni. Un altro ciclista, di 47 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera. Ricoverata in codice rosso anche la moglie della vittima, 74 anni, che viaggiava sul lato passeggero e ha riportato diverse fratture. Una ragazza di 19 anni, che ha assistito alla scena e ha rischiato di essere travolta mentre si trovava in motorino, è stata portata in ospedale in codice verde per lo choc. Tra i primi a intervenire una specializzanda del San Martino, che ha tentato di rianimare le vittime: "Ho visto il bruttissimo impatto. Sono subito scesa e mi sono precipitata dall'auto". Nonostante i soccorsi, per i due uomini non c'è stato nulla da fare. L'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi. Auto e biciclette sono state sequestrate.