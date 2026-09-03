Genova, auto impazzita piomba sui ciclisti: due morti, chi c'era alla guida

Gravissimo incidente stradale questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 8 lungo la via Aurelia, nei pressi del passaggio a livello. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte un'auto e tre ciclisti, oltre a un'altra vettura. Il bilancio è di due morti e diversi feriti.
Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 79 anni alla guida dell'auto sarebbe stato colpito da un malore mentre percorreva l'Aurelia in direzione levante. Il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta all'altezza di una curva, travolgendo tre ciclisti. Dopo l'impatto, l'auto avrebbe urtato un'altra vettura e terminato la sua corsa contro un muro.
Catania, fuggono all'alt e si scontrano contro la polizia: chi c'era dentro l'autoNon si sono fermati all'alt della Polizia di Stato e sono fuggiti in auto con compagne e figli piccoli. Due giovani,...
A perdere la vita sono stati il conducente dell'auto e uno dei ciclisti coinvolti, un uomo di 52 anni. Un altro ciclista, di 47 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera. Ricoverata in codice rosso anche la moglie della vittima, 74 anni, che viaggiava sul lato passeggero e ha riportato diverse fratture. Una ragazza di 19 anni, che ha assistito alla scena e ha rischiato di essere travolta mentre si trovava in motorino, è stata portata in ospedale in codice verde per lo choc. Tra i primi a intervenire una specializzanda del San Martino, che ha tentato di rianimare le vittime: "Ho visto il bruttissimo impatto. Sono subito scesa e mi sono precipitata dall'auto". Nonostante i soccorsi, per i due uomini non c'è stato nulla da fare. L'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi. Auto e biciclette sono state sequestrate.