Martina Franca, prende a sprangate le auto? Intervengono i passanti: per l'africano finisce male

Attimi di tensione a Martina Franca, in Puglia. Un uomo, di origina africana, ha seminato il panico in pieno centro intorno alle 9 di questa mattina, sabato 5 settembre. L'uomo, armato di una lunga spranga, ha cominciato a distruggere i parabrezza delle auto che stavano circolando lunga la via. E i danni sono evidenti. Stando alla testimone che ha contattato i carabinieri, lo straniero era in evidente stato di alterazione.
Nella stessa zona dove si sono verificati i fatti, era parcheggiata anche l'auto del sindaco, che non è stata danneggiata, contrariamente a quella che transitava accanto. Mentre era in marcia, quest’ultima vettura è stata colpita e il finestrino del posto guida rotto, la conducente lievemente ferita al braccio sinistro. L'immigrato è stato disarmato da alcuni cittadini coraggiosi. E in seguito fermato e immobilizzato dalle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118.
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La pagina social Welcome to Favelas ha condiviso il video dell'uomo su Instagram. E sotto sono fioccati commenti di utenti indignati: "Questi tirolesi sempre i soliti", "Mi raccomando manifestazione a Bologna", "Adesso la Salis lo candida al parlamento europeo, avete già chiesto se ha una laurea in ingegneria?", "A Bologna già sono in strada a protestare", "Attendiamo la sinistra che denuncerà le persone per percosse pagando con i nostri soldi gli avvocati alla ben cara risorsa".