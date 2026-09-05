Martina Franca, prende a sprangate le auto? Intervengono i passanti: per l'africano finisce male

Attimi di tensione a Martina Franca, in Puglia. Un uomo, di origina africana, ha seminato il panico in pieno centro intorno alle 9 di questa mattina, sabato 5 settembre. L'uomo, armato di una lunga spranga, ha cominciato a distruggere i parabrezza delle auto che stavano circolando lunga la via. E i danni sono evidenti. Stando alla testimone che ha contattato i carabinieri, lo straniero era in evidente stato di alterazione.

Nella stessa zona dove si sono verificati i fatti, era parcheggiata anche l'auto del sindaco, che non è stata danneggiata, contrariamente a quella che transitava accanto. Mentre era in marcia, quest’ultima vettura è stata colpita e il finestrino del posto guida rotto, la conducente lievemente ferita al braccio sinistro. L'immigrato è stato disarmato da alcuni cittadini coraggiosi. E in seguito fermato e immobilizzato dalle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118.