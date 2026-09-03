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Mario Giuliacci sbrocca dalla Berlinguer: "Vecchio scemo"

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giovedì 3 settembre 2026
Mario Giuliacci sbrocca dalla Berlinguer: "Vecchio scemo"

1' di lettura

"Vecchio scemo". Il colonnello Mario Giuliacci si è sfogato a È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Il meteorologo ha spiegato ai telespettatori di Mediaset di avere ricevuto degli insulti per via di alcune previsioni sbagliate. "Se dico 'fine dell'ondata di caldo africano', qualcuno pensa che sia la fine dell'anticiclone. Io intendevo fine dell'ondata, poi ne è arrivata un'altra e mi sono preso insulti...", ha spiegato Giuliacci. "C'è gente ignorante, ci sono tuttologi che ascoltano e pensano che le previsioni debbano dare certezza: guardate sul vocabolario cosa significa la parola previsioni... È legittimo dire che ho sbagliato le previsioni, ma le offese sono un'altra cosa", ha poi aggiunto il colonnello.

Infine, spazio alle previsioni: "A occhi e croce andremo avanti fino a metà settembre. Da domani ritorna l'ondata di caldo africano. Il riscaldamento del pianeta è un dato di fatto, le temperature sono aumentate mediamente di un grado e il mar Mediterraneo si è scaldato di 2 gradi, è una delle aree del pianeta che si è scaldata di più. Al Nord, le nostre estati si sono scaldate di 2,8 gradi al Nord, 2,5 gradi al Centro e 2,3 al Sud. Prima, le giornate con temperature di 5 gradi superiori alla media erano 5 in un'estate: ora sono 20...".

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