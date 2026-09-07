Meteo, c'è la svolta: in arrivo calo delle temperature anche di 8°C. Ecco quando

Il caldo torrido che ci ha accompagnato per tutta l'estate potrebbe finalmente farsi da parte. Secondo le previsioni de ilMeteo.it, le temperature resteranno elevate fino a martedì, con punte di 34-36°C su diverse regioni, poi, mercoledì 9, ci sarà la svolta. Sarà prima il Settentrione a sperimentare un calo termico di 6-8°C, poi, tra giovedì e venerdì, sarà il turno del Centro-Sud.

Al Nord il contraccolpo sarà immediato: già da mercoledì, tra nuvolosità e temporali, le temperature massime resteranno sotto i 26-27°C. Sarà proprio il contrasto tra l'aria fresca in arrivo e il calore ancora accumulato al suolo a fornire l'energia necessaria allo sviluppo di temporali localmente intensi, con il rischio di qualche episodio di grandine nei nuclei più organizzati. Le aree maggiormente esposte saranno la Liguria di Levante, il Triveneto, la Toscana e il Lazio, prima che l'instabilità si sposti progressivamente verso Sud.