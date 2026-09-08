Meteo, cambia tutto: "Violenti temporali e crollo delle temperature fino a 10 °"

La lunghissima fase subtropicale che ha segnato l’estate 2026 sembra ormai avviarsi alla conclusione. Secondo le previsioni di Giuliacci, tra il 9 e il 12 settembre aria fresca di origine nordatlantica raggiungerà progressivamente l’Italia, sostituendo il caldo di matrice nordafricana che da settimane mantiene temperature eccezionalmente elevate. Prima della svolta, però, ci sarà ancora spazio per un’ultima giornata pienamente estiva. Martedì 8 settembre sono attesi fino a 35 gradi al Nord e 36-37 gradi al Centro-Sud. Poi il calo sarà rapido: a Milano, ad esempio, dai 33 gradi di martedì si passerà ai 26 di mercoledì.
Il cambiamento procederà da Nord verso Sud. Sul Nord-Ovest il calo potrà raggiungere i 10 gradi già mercoledì 9 settembre, mentre giovedì toccherà soprattutto a Nord-Est ed Emilia-Romagna. Tra il 10 e l’11 settembre la rinfrescata arriverà su Toscana, Umbria e Lazio, con diminuzioni di 7-8 gradi. Nei giorni successivi il fronte fresco raggiungerà Marche, Abruzzo, Molise e poi le regioni meridionali. Tra il 12 e il 13 settembre anche Puglia, Basilicata, Calabria e le isole vedranno un netto ridimensionamento del caldo. In Sardegna le temperature scenderanno sotto i 30 gradi entro il 12 settembre, in Sicilia entro il 13.
Meteo, c'è la svolta: in arrivo calo delle temperature anche di 8°C. Ecco quandoIl caldo torrido che ci ha accompagnato per tutta l'estate potrebbe finalmente farsi da parte. Secondo le previsioni...
La svolta non riguarderà soltanto le temperature. Il contrasto tra l’aria fresca in arrivo e il calore ancora presente sul territorio e nei mari potrà favorire temporali anche intensi. I primi fenomeni sono attesi già dalla serata di martedì al Nord. Mercoledì l’instabilità si estenderà al Centro-Nord, mentre giovedì il peggioramento interesserà gran parte della penisola. Tra l’11 e il 13 settembre l’attenzione si sposterà soprattutto sulle regioni meridionali.
Entro il fine settimana lo scenario sarà molto diverso. Le massime torneranno generalmente tra 28 e 30 gradi, mentre al Nord potranno scendere fino a circa 25 gradi, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Nord-Est. Non sembra quindi una semplice parentesi fresca, ma una vera svolta capace di interrompere la lunga fase subtropicale. Qualche residuo di caldo potrà ancora interessare il Sud fino a metà mese, ma l’estate più estrema sembra ormai arrivata al capolinea.