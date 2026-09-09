"Ilary Blasi si sposa qui? E che me ne frega?": gelo su Rai 1

Per seguire da vicino l'evento, la Rai ha mandato un inviato nella piccola località campana. Ebbene, mentre raccoglieva le parole dei residenti, il giornalista si è imbattuto in una signora che evidentemente era poco interessata alle nozze della conduttrice. "Lo sa che Ilary Blasi si sposa qui a Ravello?", chiede l'inviato. " E che me ne frega a me? ", risponde secca la donna allontanandosi. L'episodio ha suscitato le risate degli ospiti in studio e della stessa Balivo.

La location scelta per il matrimonio è uno degli hotel più esclusivi d'Italia, e non solo. Nella sua lunga storia ha già fatto da cornice a decine di matrimoni vip e di celebri personaggi del jet set internazionale: Villa Cimbrone. Ilary e Bastian si diranno sì, con ogni probabilità, sulla Terrazza dell'Infinito, sospesa tra cielo e terra a 365 metri d'altezza sul Golfo di Salerno.

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno riservato una suite per la loro prima notte di nozze e, secondo quanto riportato dall'Agi, avrebbero bloccato altre stanze per i familiari più stretti. L'hotel, tuttavia, non sarebbe stato preso in esclusiva: gli altri invitati saranno infatti ospitati in diverse strutture del centro di Ravello, una delle quali sarebbe destinata ad accogliere la delegazione tedesca di amici e parenti dello sposo. Tra le nozze più memorabili ospitate dalla villa negli ultimi anni, e di cui ancora oggi si parla a Ravello, ci sono quelle faraoniche tra il plurimiliardario americano Robert Smith e l'ex playmate di Playboy Hope Dworaczyk.