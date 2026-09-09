Bengalese libero per abusi su 13enne, "socialmente pericoloso". Ma libero: lo scandalo si allarga

Il caso del bengalese che ha abusato di una 13enne ed è stato subito liberato, solo due giorni di carcere, continua a far discutere. Anche perché ora si apprende che il questore di Torino, Massimo Gambino, lo ritiene "pericoloso socialmente". Ma nonostante questo lo ha liberato con obbligo di firma in seguito a un avviso orale nei suoi confronti. L'abuso era avvenuto all'interno del minimarket del bengalese, dove la ragazzina si trovava per comprare alcune bibite per la famiglia. Nel provvedimento firmato dal questore emergono gli elementi alla base della valutazione sulla pericolosità dell'uomo. Non soltanto l'episodio denunciato dalla tredicenne: secondo quanto riportato nell'atto, nella stessa giornata si sarebbe verificato un secondo episodio, sempre all'interno del negozio, ai danni di una donna.

Torino, il bengalese che ha abusato della 13enne irride la vittima: una frase agghiacciante "Non ho fatto niente di sbagliato". A scrivere queste parole è Ocikur Ramahan, il 42enne bengalese che,...

Per Gambino, le condotte contestate "evidenzino una concreta propensione alla commissione di fatti lesivi dell'integrità e della libertà sessuale altrui, minando, inoltre, la sicurezza e la tranquillità pubblica e creando turbamento e un diffuso allarme sociale". L'avviso orale rappresenta un richiamo formale al rispetto della legge e costituisce un ulteriore provvedimento adottato nei confronti dell'indagato, che resta però sottoposto alla sola misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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Intanto prosegue lo scontro politico sulla decisione dell'autorità giudiziaria e sulla brevità della permanenza in carcere. A intervenire è Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che chiede di acquisire il servizio di Quarta Repubblica nel quale l'uomo avrebbe fornito una versione diversa rispetto a quella inizialmente riferita, oltre ad aver aggiunto di non aver fatto nulla di male. Insomma, praole sconcertanti.

Il bengalese molestatore prende in giro l'Italia È bastata una intervista a Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro, per smontare la motivazione con cu...